Подоляк пояснив, навіщо росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країну-агресорку росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, щоб обмежити її торгівлю та вплив у світі.

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

"Світ, безперечно, швидко змінюється. І дедалі чіткіше заявляє правильні позиції. Одна з таких позицій - визначити росію де/юре країною-терористом або (хоча б для початку!) країною - спонсором тероризму. Де/факто це вже абсолютно доведено. Але статус "де/юре" остаточно закриє для рф багато важливих можливостей: торгівлю з "нейтральними країнами", участь у глобальних заходах, ініціативність у міжнародних платформах", - написав він.

За словами Подоляка, ще донедавна країни боялися говорити про це, але нині вже триває прискорена підготовка до відповідних юридичних рішень.

"Єдине, про що шкодуємо, - що надто повільно. росію потрібно обов'язково й демонстративно вивести у "спеціальний карантин" і різко обмежити можливості поширювати свою отруту…" - додав Подоляк.