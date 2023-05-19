Столтенберг: НАТО обговорять можливу передачу Україні західних винищувачів

Глави міністерств оборони країн НАТО обговорюватимуть можливу передачу Україні західних винищувачів на зустрічі, що відбудеться у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Spiegel.
У відповідь на питання про можливі постачання західних винищувачів в Україну він зазначив, що передача зброї розвивалася відповідно до того, як просувалася війна. Генсек уточнив, що спочатку важливою технікою для українців було протитанкове озброєння, потім гаубиці, зенітні установки, а згодом і танки.
Він нагадав, що Польща та Словаччина вже передали Україні винищувачі МіГ-29 радянського зразка.
"Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі - і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватись на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", - розповів Столтенберг.
Генсек уточнив, що не менш важливим, ніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування, яке передбачає величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування.
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