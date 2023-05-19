У застосунку Helsi заявилася функція отримання сповіщень про прийоми у лікаря

Для користувачів застосунку Helsi заявилася функція отримання сповіщень про заплановані та завершені прийоми у лікаря, що дозволяє своєчасно отримувати інформацію про прийоми та контролювати медичну картку пацієнтів та їх дітей. Про це сказано у повідомленні у Telegram-каналі Helsi.

У застосунку відображаються дані про записи, на основі яких відтепер приходять push-повідомлення – пацієнту не потрібно слідкувати за історією своїх прийомів, він одразу отримує інформування про створені записи. Оновлення передбачають 4 автоматичних push-повідомлення у додатку: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини, про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини. Також у застосунку з’явилася можливість поскаржитися на прийом.

Батьки зможуть оперативно відслідкувати не лише власні прийоми, але й прийоми своїх дітей. Для цього попередньо треба зареєструвати свою дитину через функціонал "Пов’язані особи" у додатку. Для отримання push-повідомлень потрібно перевірити налаштування у смартфоні та дозволити застосунку надсилати сповіщення. У застосунку додаткові налаштування не потрібні, лише дати згоду на надсилання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.

Якщо в додатку заявилися записи про помилковий прийом, доступна функція "Поскаржитися на прийом", яка автоматично переходить до служби підтримки Helsi. Користувач залишає звернення, Helsi контактує з медзакладом і пацієнту приходить сповіщення про результат скарги.