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У ПФУ розповіли, кому нарахують додаткові 1000 грн до пенсії

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В Україні на доплату до пенсії у розмірі 1000 грн. у червні можуть претендувати українці, які на даний момент отримують пенсію у розмірі 5842 грн. та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Йдеться про українців, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Як пише "Обозреватель" з посиланням на Пенсійний фонд (ПФУ), перерахунок відбувається заднім числом, оскільки дані статистики надходять із запізненням. Для того, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. А після перерахунку пенсії з квітня коефіцієнт збільшиться до 0,37.

Відповідно до закону, на перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав такі умови:

  • продовжили працювати після призначення пенсії;
  • за час роботи отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Тобто перерахунок відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Перераховують виплати з квітня, але потім і у квітні, і у травні платять пенсію у старому розмірі. Потім з червня пенсію збільшують і відразу ж доплачують доплату за два попередні місяці.

За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн. щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6 175,1 грн.

Загалом в Україні 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Серед них велика кількість бюджетників (лікарі, медики, держслужбовці).

ПФУ, пенсії
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