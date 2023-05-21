росія і білорусь продовжили військові навчання до кінця травня

Спільні навчання збройних сил рф і білорусі триватимуть щонайменше до кінця травня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" увечері в суботу.
"Навчання зс рб/рф у білорусі продовжено щонайменше до 28 травня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 20-21 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський" і "Гожський", - ідеться в повідомленні моніторингової групи в телеграм-каналі.
Спільні військові навчання росії та білорусі проходять із 2022 року і продовжувалися неодноразово.
"Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 56 тижнів. зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій з огляду на відсутність реального бойового досвіду", - наголошує моніторингова група.
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