Данілов: Україна підтримує Грузію і поділиться з нею досвідом боротьби з рф

Україна підтримує Грузію і поділиться з нею досвідом боротьби з країною-агресоркою російською федерацією.
Грузія обов'язково переможе. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт", – написав Данілов у Twitter.
Українці будуть поруч з грузинами "у цій боротьбі вільних проти рабів", заявив секретар.
"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною і незалежною, територіально цілісною і суверенною", – заявив Данілов.
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