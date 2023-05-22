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Данілов: Україна підтримує Грузію і поділиться з нею досвідом боротьби з рф

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Україна підтримує Грузію і поділиться з нею досвідом боротьби з країною-агресоркою російською федерацією.

Грузія обов'язково переможе. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт", – написав Данілов у Twitter.

Українці будуть поруч з грузинами "у цій боротьбі вільних проти рабів", заявив секретар.

"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною і незалежною, територіально цілісною і суверенною", – заявив Данілов.

Данілов
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