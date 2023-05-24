Шольц: Війна з рф закінчиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що рф не виграє війну з Україною, повідомляється на сайті німецького видання Welt.
"Гірка глава в історії нашого континенту... закінчиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу", - сказав Шольц на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Він наголосив, що СДПН має чітко стати на бік України в конфлікті. Канцлер нагадав про політику розрядки колишнього канцлера Віллі Брандта, завдяки якій у Європі діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення. "Ми, соціал-демократи, дотримуємося всіх цих принципів із глибоким переконанням", - сказав Шольц, маючи на увазі внутрішні дебати соціал-демократів щодо їхнього курсу на рф.
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