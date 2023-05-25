ГУР: Війська держави-агресора використовують територію ЗАЕС в якості логістичної та військової бази

Окупаційні війська держави-агресора росії використовують територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в якості логістичної та військової бази. Біля енергоблоків постійно перебувають вантажівки, в яких може знаходитись вибухівка та боєприпаси. Про це сказано у повідомленні Facebook-акаунту Головного управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 24 травня.
російські окупанти продовжують мілітаризацію території ЗАЕС, незважаючи на заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, зазначають в ГУР. Війська країни-агресора не допускають фахівців до контрольних обходів енергоблоків, які мають проводитися 1-2 рази на тиждень, натомість піддаючи побиттю та катуванням тих працівників, які намагалися виконати свої службові обов'язки.
"Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази. На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка", - сказано у повідомленні.
Через дії окупантів на ЗАЕС траплялися аварійні ситуації, внаслідок чого атомна електростанція декілька разів відключалась від енергоживлення, інформує розвідка.
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