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ЄС і США обговорюють можливість співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології

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Європейський Союз і США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології в таких країнах, як Китай, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Обидва партнери, як повідомляється, прагнутимуть узгодити свої підходи до перевірки зовнішніх інвестицій, "щоб не допустити, щоб капітал, досвід і знання наших компаній підтримували технологічні досягнення стратегічних конкурентів у спосіб, що загрожував би нашій національній безпеці", згідно з останнім проектом заяви для зустрічі на високому рівні наступного тижня у шведському Лулео.

Високопоставлені офіційні особи ЄС і США хочуть використати засідання Ради з торгівлі та технологій, що відбудеться 30-31 травня, для зміцнення свого співробітництва у розв'язанні проблем напористого підйому Китаю та проблем, пов'язаних із вторгненням росії в Україну, пише видання. Зустріч відбудеться в той момент, коли виконавчий орган ЄС планує представити наступного місяця стратегію економічної безпеки блоку.

ЄС тим часом намагається відточити свою стратегію щодо Китаю. Видання відзначає "тонку зміну підходу Європи, яка трохи наближає його до більш яструбиної позиції Вашингтона".

При цьому, як зазначено, ЄС і США разом із країнами-однодумцями планують боротися з неринковою політикою і практикою - посилання, яке використовується для опису Китаю, - у таких галузях, як застарілі чіпи, та "вивчати спільні заходи для реагування на цю політику та її спотворювальні наслідки", ідеться в проєкті заяви. Текст все ще може бути змінений і має бути схвалений державами-членами до його ухвалення наступного тижня.

Обидва партнери приступили до виявлення мережі підприємств третіх країн, які отримують вигоду від державних або контрольованих державою інвестиційних фондів, а також спотворень, що виникають через ці фонди.

Зустріч відбуватиметься на тлі спроб сторін розв'язати проблеми, пов'язані із законом президента США Джо Байдена про "зелені" стимули. За словами високопоставленого представника блоку, попри тертя з цього питання, а також труднощі в розв'язанні інших проблемних моментів, таких як нова угода щодо сталі та алюмінію, що дає змогу уникнути тарифів, ЄС вважає, що його відносини зі США перебувають на правильному шляху.

Обидві сторони також прихильні просуванню свого співробітництва в галузі нових технологій, включно зі штучним інтелектом, квантовими обчисленнями і наступним поколінням бездротового зв'язку (6G), водночас вони співпрацюють, щоб запобігти перегонам субсидій у секторі напівпровідників.

«Європейський Союз і Сполучені Штати прагнуть уникнути перегонів поступок у суспільній підтримці щодо напівпровідників, - ідеться в проєкті тексту. - Збільшення інвестицій у напівпровідники в Європі підтримує стійкість ланцюжків постачання у США, а збільшення інвестицій у напівпровідники в США аналогічним чином підтримує стійкість ланцюжків постачання у ЄС».

ЄС і США також прагнуть домовитися про подальше зниження ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, особливо звертаючи увагу на генеративний ШІ. Інструменти типу ChatGPT перебувають у центрі уваги після того, як стали загальнодоступними.

«Нещодавні розробки в галузі генеративного ШІ підкреслюють масштаб можливостей і необхідність усунення пов'язаних із ними ризиків», - ідеться в проєкті.

У спробі узгодити те, як ЄС і США регулюють ШІ, обидві сторони створюють групу експертів для визначення термінології ШІ, співробітництва в галузі стандартів та інструментів і моніторингу ризиків. Вони також розробляють 65 ключових термінів, щоб підкреслити ризик-орієнтований підхід до регулювання ШІ.

США, Китай, ЄС
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