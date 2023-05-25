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Тейлор: Україна має стати членом НАТО після перемоги

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Після перемоги упродовж двох років Україна має стати членом НАТО.

Держава вже готова до цього, сказав віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Вільнюський саміт може стати гарною можливістю послати сильний меседж Україні і Росії, що цього разу обіцянка членства в НАТО є реальною. У 2008 році, я був тут у Києві на посаді глави дипломатичної місії і ми всі добре пам'ятаємо саміт НАТО в Бухаресті, на якому була сформульована дуже туманна і розмита обіцянка, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Цього не достатньо, тепер потрібна конкретна обіцянка, коли і як Україна може приєднатися до Альянсу", – сказав він.

Потрібен час, щоб пройти всі процедури, оцінювання, ратифікації парламентами союзників НАТО.

"Але вам не треба Плану дій щодо членства в НАТО. Україна вже готова приєднатися до Альянсу, на що можливо піде один рік. Але це може статися тільки після перемоги", – пояснив Тейлор.

Він не вважає помилкою, що Україні не надали план дій 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті. Тоді це був гарний сигнал Україні.

"У підсумковій декларації саміту відзначалось, що ваша країна стане членом НАТО у майбутньому. Я пам'ятаю 2008 рік, і тодішня підтримка членства в НАТО не перевищувала 25 відсотків, а сьогодні 82 відсотків опитаних українців підтримують вступ України до Альянсу. Тому зараз якраз час для цього", – заявив Тейлор.

Тейлор
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