Через простої кораблів у чергах зернового коридору Україна зазнала збитків на понад $1 млрд

Збитки, які зазнала Україна через простої кораблів у чергах зернового коридору, склали понад $1 млрд, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов в ефірі Freeдом.
"Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго у черзі", – пояснив він.
На сьогоднішній момент росія не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, що не дозволяє портовим терміналам працювати ритмічно.
Зерновий коридор хоч і є дуже ефективним каналом постачань українських сільгосптоварів за кордон, але ним було відправлено клієнтам 50% усієї експортованої агропродукції, зазначив президент УЗА. Інші 50% експортувалися альтернативними шляхами: через Дунай, залізницею та автотранспортом.
За оцінками Горбачова, з початку повномасштабного вторгнення рф вкрала вже близько 4 млн тонн українського зерна і намагається продати його за кордон. Основні покупці – країни, які перебувають під санкціями. Але торгувати краденим товаром росії стає дедалі складніше.
"Були вже випадки, коли навіть Лівія відмовилася купувати таке зерно", – розповів Горбачов.
Також росія переманює покупців української агропродукції. Як приклад, Горбачов навів Єгипет, де країна-агресор збільшила свої позиції.
"Покупці, які беруть це зерно, хочуть ритмічного постачання. Річ у тому, що коли купують пшеницю, її купують на млин, у якого вже є споживач – той, хто пектиме з неї хліб. А якщо ми не знаємо, коли це судно прийде – через 20 чи 40 днів, покупець обирає собі ритмічнішого та надійнішого постачальника", – пояснив він.
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