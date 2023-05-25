Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Через простої кораблів у чергах зернового коридору Україна зазнала збитків на понад $1 млрд

100

Збитки, які зазнала Україна через простої кораблів у чергах зернового коридору, склали понад $1 млрд, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов в ефірі Freeдом.

"Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго у черзі", – пояснив він.

На сьогоднішній момент росія не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, що не дозволяє портовим терміналам працювати ритмічно.

Зерновий коридор хоч і є дуже ефективним каналом постачань українських сільгосптоварів за кордон, але ним було відправлено клієнтам 50% усієї експортованої агропродукції, зазначив президент УЗА. Інші 50% експортувалися альтернативними шляхами: через Дунай, залізницею та автотранспортом.

За оцінками Горбачова, з початку повномасштабного вторгнення рф вкрала вже близько 4 млн тонн українського зерна і намагається продати його за кордон. Основні покупці – країни, які перебувають під санкціями. Але торгувати краденим товаром росії стає дедалі складніше.

"Були вже випадки, коли навіть Лівія відмовилася купувати таке зерно", – розповів Горбачов.

Також росія переманює покупців української агропродукції. Як приклад, Горбачов навів Єгипет, де країна-агресор збільшила свої позиції.

"Покупці, які беруть це зерно, хочуть ритмічного постачання. Річ у тому, що коли купують пшеницю, її купують на млин, у якого вже є споживач – той, хто пектиме з неї хліб. А якщо ми не знаємо, коли це судно прийде – через 20 чи 40 днів, покупець обирає собі ритмічнішого та надійнішого постачальника", – пояснив він.

зерно, росія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 мая 2023
Среда, 24 мая 2023
Вторник, 23 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023