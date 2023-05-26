Bloomberg: ЄС вдалося відмовитися від поставок ДП з росії

Країнам Євросоюзу вдалося фактично відмовитися від поставок дизельного палива з росії, яке раніше мало основну долю ринку. Цього вдалося досягнути за рахунок збільшення потоків з Близького Сходу та США.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Деякі експерти спочатку очікували, що ЄС не вдасться диверсифікувати поставки, що поставило б під загрозу доступність палива. Але імпорт з інших країн різко зріс. Згідно з даними, зібраними аналітичною компанією Vortexa Ltd, загальна кількість надходжень дизельного палива та газойлю у травні зросте до чотиримісячного максимуму — до близько 1,25 мільйона барелів на день.
Поставки ДП в ЄС відповідають показникам минулого року, коли їхній рівень вважався "нормальним".
Очікується, що потік із Саудівської Аравії досягне нового максимуму у близько 324 000 барелів на день, тоді як потік із США буде найвищим із серпня 2020 року.
Водночас аналітики прогнозують, що поставки з Азії планують скоротити через менші потоки з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельних вантажів з Індії.
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