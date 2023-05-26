Депутатка Європейського парламенту вважає, що членство України у НАТО є "золотим стандартом" її безпеки

Депутатка Європейського парламенту, міністрерка закордонних справ Польщі у 2006-2007 роках Анна Фотиґа вважає, що членство України у НАТО є "золотим стандартом" її безпеки.

Про це вона сказала під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, повідомляє "Європейська правда".

Фотиґа відзначила, що переважна більшість українців, незалежно від регіону, сьогодні підтримує вступ до НАТО. За її словами, всі безпекові концепції, які були розроблені міжнародними експертами, показують, що "золотий стандарт безпеки для України – це членство в НАТО".

"Це означає, що нарешті ми повинні виконати обіцянку Бухарестського саміту щодо України, що Україна вступить до НАТО", – наголосила вона.

За словами Фотиґи, українська армія на сьогодні є найбільш досвідченою армією, яка брала участь у бойових діях сучасності.

"Тому нашою метою має бути забезпечення обладнання, яке надасть Україні можливість успішно звільнити усі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. Це потрібно не лише для безпеки України і українського народу, це потрібно для всіх нас. Нам необхідно якомога швидше мати Україну в складі НАТО", – сказала євродепутатка.

Як відомо, Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі в липні конкретних кроків щодо її членства у Альянсі. Київ готує два пакети для обговорення на саміті – політичний та практичний.