Залужний: Прийшов час повертати своє

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що прийшов час повертати своє.

Як передає Укрінформ, він наголосив на цьому у своєму Телеграмі.

З такими словами Залужний опублікував відеоролик з молитвою за визволення України "Благословіть наш рішучий наступ!".

Як йдеться на сторінці у Фейсбуці Генерального штабу ЗСУ, в межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

На створення видео авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому.

"Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - ідеться в повідомленні.

Генштаб також опублікував текст молитви:

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!

Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги!

Ставай до лав Збройних Сил України!".

Ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.