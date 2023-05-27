НКРЕКП пропонує підвищити ціну на електроенергію для населення до 2,88 гривні/кВт-год

Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує з червня підвищити ціну на електроенергію для населення до 2,88 гривні/кВт-год.
Про це йдеться в документі НКРЕКП, який є у розпорядженні Українських Новин.
Зокрема, НКРЕКП пропонує с 1 червня впровадити перший етап коригування цін на електроенергію для побутових споживачів із застосування єдиної ціни без диференціації за обсягами споживання на рівні 2,88 гривні/кВт-год (з ПДВ).
Зазначається, що впровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники "Енергоатому" та "Укргідроенерго" і наблизити механізм покладення спеціальних обов'язків із забезпечення доступності електроенергії для побудових споживачів до збалансованого стану.
Наразі вартість електроенергії для населення сладає 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць.
Для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії на місяць, тариф складає 1,68 гривні/кВт-год.
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