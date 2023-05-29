Подоляк: росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною

Україна може завершити війну з росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю La Repubblica.

"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. Водночас сьогодні нашим воїнам найбільше не вистачає: