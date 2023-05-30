Где покупать криптовалюту в Украине и как не попасть на мошенников?

Сегодня доступно немало способов, чтобы покупать криптовалюту. Например, для этого активно используются криптобиржи, обменники, виртуальные кошельки, P2P-сервисы и пр. Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками, а также своеобразными рисками. Если вы не хотите потерять свои деньги, тогда стоит следовать простым правилам: перепроверяйте данные, не сотрудничайте с малоизвестными площадками, изучайте отзывы. Для начала рекомендуется проводить тестовые покупки на небольшие суммы.

Покупка криптовалюты в Украине через криптобиржи

Приобретать крипту через криптовалютную биржу – это один самых удобных и простых вариантов. Для этого можно воспользоваться украинской криптоплатформой WhiteBIT, которая сегодня признана одной из самых крупных площадок в Европе. На этом сервисе вы сможете торговать в удобное для вас время и при этом покупать как целую монету, так и часть от нее. На криптобирже можно осуществлять разноплановые транзакции с цифровыми валютами – торговать или обменивать. С помощью такого метода вы сможете быстро пополнить свой криптокошелек желаемыми криптоактивами. Дополнительно сервисы предлагают безопасное хранение крипты и возможность вывода на личные кошельки.

Учитывайте, что если вы хотите работать на известных и крупных ресурсах, то придется пройти процедуру подтверждения личности. Для этого нужно будет предоставить ваши личные данные. В основном с этой целью используется паспорт, ID-карта, фото и др. Без этого вы не сможете перейти к активной торговле. Но есть и плюс в этом: все сделки становятся максимально защищенными от мошеннической деятельности. При этом теряется вся анонимность. Биржи также обеспечивают безопасность пользовательских средств, располагая страховыми фондами и специальными инструментами. Последние защищают от хакерских атак и отмывания денег. Достоинства торговых платформ:

Простота использования.

Широкий выбор торговых пар и богатый функционал.

Низкий риск связаться с мошенниками, поскольку служба безопасности проверяет сомнительные профили.

Но есть и характерные недостатки, которые важно учитывать:

Возможные высокие комиссии при выводе средств.

Есть вероятность попасться на зеркало площадки, за которой стоят мошенники.

Важно проверять сервис перед тем, как вы перейдете к операции пополнения счета на нем.

Как купить криптовалюту через биржу: алгоритм

Весь процесс можно описать 4 шагами:

Регистрация на криптобирже, которая поддерживает ввод гривны и ту крипту, которую вы хотите приобрести. Пополнение гривневого счета с карты или через платежную систему. Как правило, перед этим потребуется подтвердить свои паспортные данные или сведения по карте. Переход в раздел покупки и обмен гривен на желаемые криптоактивы. Вывод купленных монет из кошелька через соответствующий раздел.

Криптоплатформы предпочтительны тем, что открывают доступ к широкому функционалу. Цифровые валюты можно применять не только для активных торгов, но также и для построения пассивного заработка на депозитных счетах. Это особенно актуально, если вы не планируете в ближайшее время тратить свои сбережения. Таким образом они будут работать на вас, а не просто лежать.

Как начать торговать криптовалютой: принцип работы криптобирж

Классический способ покупки крипты – через создание заявки или ордера. В нем прописывается сумма, за которую трейдер готов купить или продать криптомонеты. Такого плана заявки попадают в книгу ордеров, где происходит поиск совпадений по суммам в автоматическом режиме. Если система находит нужный ордер на покупку, который получил совпадение с заявкой на продажу, то они исчезают из книги ордеров. Далее они отправляются в раздел закрытых сделок. Как результат – покупателю зачисляются криптовалюты, продавцу – деньги.

Бывают случаи, когда ордеры закрываются частично через несколько сделок. Такое может происходить, если отсутствуют совпадения в объеме по указанной стоимости. Плюс в том, что самим пользователям не нужно ничего делать. Обработка информации осуществляется автоматически системой.

Популярные криптобиржи, заслуживающие внимания в 2023 году

Украинцам доступен большой выбор известных и крупных площадок, на которых можно заводить и выводить гривну. Национальная валюта может использоваться для пополнения криптокошелька и приобретения цифровых монет.

WhiteBIT.

Сервис имеет более 2 млн. пользователей со всего мира и более 350 торговых пар. Доступен трейдинг без идентификации личности и с выводом до 2 BTC в сутки или другой крипты в эквиваленте. Предложены различные торговые инструменты. К примеру, маржинальная торговля – работа с заемными средствами, чтобы повысить возможную прибыль. Кроме того, можно воспользоваться криптодепозитом, а в скором времени и стейкингом. У WhiteBIT также есть свой собственный токен WBT, который открывает перед держателями ряд приятных привилегий.

Binance.

Представлено более 350 криптовалют. После верификации можно выводить от 0,06 до 100 BTC. Биржа, известная во всем мире, реализовала разные инструменты для заработка и разноплановые виды торговли. Клиенты также могут воспользоваться P2P-платформой, на которой можно взаимодействовать с другими пользователями напрямую.

Huobi.

Приобрести криптоактивы можно двумя способами: через ввод денег на криптобиржу и торговлю или с помощью P2P. Помимо этого, можно рассмотреть криптодепозиты и трейдинг с маржой. Для новичков площадка предлагает обучающие материалы и инструкции по приобретению цифровых валют.

Kuna.

Еще один вариант, где покупать криптовалюту. Это украинский сервис, на котором более 500 тыс. пользователей. Связаться со службой поддержки можно в Viber и Telegram. Для начала вам нужно лишь зарегистрироваться и привязать карту к аккаунту. Как пассивный вид заработка можно воспользоваться реферальной программой. Вы будете получать до 75% от комиссий всех, кто регистрируется по вашей ссылке.

Продажа и покупка криптовалюты через обменники

Этот метод можно охарактеризовать как наиболее простой и понятный для новичков. Но в сравнении с P2P он считается более дорогим. Обменный пункт самостоятельно устанавливает курс. В основном операции выполняются за счет переводов с карты на карту, по реквизитам в банк, оплаты наличными и пр. Например, вы переводите монеты, а в ответ получаете фиат на указанные реквизиты. При выборе ресурса обращайте внимание на возможные способы оплаты, лимиты, резервы обменника и отзывы.

Некоторые сервисы устанавливают обязательную верификацию, но может также быть достаточно лишь приложить фото банковской карты. Вы всегда можете ознакомиться с FAQ, где есть ответы на актуальные вопросы: условия, лимиты, требования по проверки личности, время поступление средств и др. Важно заранее изучить правила, которые позволят не потерять ваши средства. Советы для начинающих игроков крипторынка:

Осуществляйте транзакции только после того, как прошли идентификацию.

Убедитесь, что в списке есть нужный вам банк.

Выполните первую операцию на маленькую сумму, чтобы убедиться в добросовестности платформы.

Перепроверяйте реквизиты перевода несколько раз.

Если вас что-то смутило в посреднике, рекомендуется отказаться от сделки, чтобы не попасть на мошенников.

Как купить криптовалюту в обменнике?

Ниже описан алгоритм, который поможет вам понять, как строится весь процесс:

Выберите вариант для оплаты заявки, к примеру, карточка VISA/Mastercard.

Определитесь с желаемой криптой. Преждевременно изучите, поддерживает ли обменник ее. В основном такие площадки предлагают лишь 10-30 самых известных монет.

Введите сумму и реквизиты.

Выполните оплату по реквизитам, после чего нажмите кнопку на сайте, которая подтверждает ваше действие.

Операция занимает некоторое время, поэтому не стоит переживать из-за задержек.

Чтобы найти лучший обменный пункт, можно воспользоваться списком мониторингов. Это специальные ресурсы, которые выступают агрегаторами. На них представлены обменники, которые соответствуют определенным требованиям качества и репутации.

P2P-обмен, чтобы продать или купить крипту

Это актуальное решение, если вы хотите продать криптоактивы и получить деньги на карту. Главный принцип P2P-платформ – все сделки заключаются между самими участниками. Это означает, что здесь нет места для центрального управляющего сервера. Сама площадка необходима для того, чтобы собрать предложения в одном месте и защитить клиентов и сами операции. Основные преимущества: децентрализация, равноправие участников, возможность выбора метода оплаты, низкие или вовсе отсутствующие комиссии. Но вместе с тем вы можете столкнуться с низкой ликвидностью, более долгим обменным процессом, ограниченными функциональными возможностями. Помимо этого, продавцы могут манипулировать курсом. Покупка криптовалюты происходит в несколько этапов:

Выбор крипты с указанием, что за нее вы отдаете гривны.

Выбор типа оплаты и страну местонахождения контрагента, если это важно.

Ознакомление с объявлениями, чтобы найти оптимальное по цене и лимитам. Учитывайте при этом репутацию продавца и отзывы.

Клик по кнопке «Купить» и изучение информации на странице сделки.

Выполнение оплаты гривнами по указанным реквизитам. Вы оплачиваете сделку без участия криптобиржи, делая это из собственного кошелька или карты.

Продавец подтверждает перевод и тогда на адрес покупателя поступают цифровые монеты.

Обратите внимание, что задействуется эскроу-счет или счет условного депонирования. Пока продавец находится в ожидании оплаты, криптовалюта пребывает в «замороженном состоянии» на этом счету. Если все идет по плану, то она разблокируется и перейдет покупателю. Но если оплата не была получена, то активы переходят обратно продавцу. Это позволяет обезопасить обе стороны.

Покупка и продажа криптовалюты в Украине: Bitcoin Global от WhiteBIT

P2P-платформа Bitcoin Global – это предложение от украинской криптобиржи WhiteBIT. Несмотря на это, сервис работает отдельно от своей материнской компании. Если вы хотите быстро попасть на этот ресурс, можно перейти на него с официального сайта биржи. С помощью подобной площадки можно обходить ограничения по лимитам на вывод. Также это отличное решение в связи с недавним запретом вывода денег на банковскую карту. Рассмотреть этот вариант стоит и тем, кто хочет снизить свои операционные расходы на комиссиях. Плюсы, которые предоставляет Bitcoin Global:

Полная поддержка от WhiteBIT.

Возможность найти выгодный обменный курс.

Отсутствие комиссий за проведение сделок.

Важный момент – комиссии за вывод также нет, поскольку перевод осуществляется напрямую между пользователями. Комиссионный сбор может быть лишь со стороны банка.

Криптокошельки для обмена цифровых валют

Как происходит покупка криптоактивов с карты через кошелек за гривны:

Выполните авторизацию в кошельке и войдите в раздел «Купить». Сегодня доступно большое количество кошельков, у которых реализована опция покупки крипты напрямую с карточки.

Выберите способ оплаты. Он может быть один или несколько.

Введите сумму. Обратите внимание на рассчитанную комиссию.

Оплатите приобретение карточкой, указав необходимые данные.

Расчет стоимости происходит автоматически и строится на актуальных рыночных данных. Некоторые онлайн-кошельки производят обмен мгновенно, а есть такие, которым нужно время для обработки запроса. Лучше заранее уточнить ограничения, например, есть ли запрет на вывод для вашей страны. Это может произойти с вами, если вы работаете с централизованными сервисами. Плюсы способа: удобство, так как не нужно никуда переводить криптовалюту, и экономия, поскольку нет комиссий за ввод и вывод денег. Характерные минусы: в отдельных случаях предусмотрена верификация, нет более выгодного курса.

Удобно то, что после приобретения цифровые монеты сразу находятся в вашем кошельке, где могут продолжать надежно храниться до следующих операций. Существуют ресурсы, которые дополнительно предоставляют функционал для торговли криптоактивами и обмена на фиат. Еще один вариант для пользователей – возможность открыть вклады.

Покупка криптовалюты в Украине через терминалы и другие сервисы

Криптотерминалы работают по аналогии с банкоматами, но при этом позволяют приобрести крипту за наличные. Пользователю требуется активировать устройство, ввести адрес для поступления криптомонет, внести деньги. После этого цифровые активы будут зачислены на ваш криптокошелек. В некоторых случаях для проверки может понадобиться скачать приложение или отсканировать QR-код. следуйте инструкциям, которые отображаются на экране криптотерминала. Недостаток такого подхода – большие комиссии (5% и более) и малое количество. Вы можете также рассмотреть и другие варианты для приобретения крипты:

Telegram-боты. В этом мессенджере существуют специальные каналы, где можно выполнить операцию с криптовалютой. Кроме того, можно хранить криптоактивы на кошельке, который привязан к Telegram-аккаунту. Но этот метод относится к высокорискованным. Вам нужно довериться незнакомому человеку, который может просто пропасть с вашими средствами.

Неординарный подход – получить криптомонеты, обменяв на подарочные карты или предметы из компьютерных игр. Вы можете использовать сервисы, которые реализовали продажу скинов Counter Strike, Dota 2 и других игр за криптовалюту. Учитывайте, что платформы такого плана взимают огромные комиссии, которые могут превышать 10%.

Работа с посредниками предполагает существенные риски. Этот подход имеет схожесть с P2P-площадками, только здесь никто не отвечает за безопасность сделок. Обращаться к такому способу рекомендуется только тогда, когда вы знаете надежного посредника.

Где хранить криптовалюту: с чего начать?

Для этого существуют специализированные кошельки. Позаботиться о его создании следует еще до того, как вы перейдете к покупке цифровых валют. Так вы получите адрес, на который можно зачислять крипту. Важно понимать, что онлайн-кошельки не хранят сами криптоактивы, а лишь сочетание криптографических ключей и историю транзакций. Вам предоставляется два ключа – публичный и приватный. Второй применяется для доступа к сбережениям и при подписании отправляемых транзакций. А вот публичный нужен для генерации адресов криптокошелька и расшифровки входящих транзакций.

Эксперты советуют выбирать аппаратные устройства, которые сегодня считаются самым надежным типом хранилища. Они предусматривают автономное от интернета хранение ключей, что гарантирует полную безопасность. Но если предполагается частое использование криптовалюты, то лучше рассмотреть программный тип – Blockchain, Exodus, Trustee Wallet, Guarda и пр. Большинство из них обеспечивает хорошую защиту и подходит для ежедневного пользования.

Покупка криптовалюты по всем правилам: меры безопасности

Криптоиндустрия привлекает не только трейдеров и инвесторов, но и мошенников, из-за чего всегда есть риск потери средств. Именно поэтому стоит взаимодействовать только с проверенными платформами, изучать предварительно отзывы и рейтинги. Вы можете посмотреть рейтинги по уровню кибербезопасности, к примеру, CER. На CoinMarketCap вы можете ознакомиться с рейтингом по объему торгов. Рекомендации специалистов, чтобы сделать приобретение крипты безопасной:

Отдавайте предпочтение проверенному ресурсу. Для этого можно изучать отзывы и рейтинги.

Проверяйте адрес сайта. Мошенники могут подделывать сайты известных бирж, например, поменяв в названии букву O на цифру ноль.

Используйте сложный пароль. Если кто-то его заполучит, то здесь не помогут даже защитные алгоритмы самой криптоплатформы.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это может быть реализовано за счет кода из СМС, специального приложения или простого электронного письма. Даже если кто-то узнает ваш пароль, это убережет ваши цифровые активы.

Изучайте список устройств, подключенных к аккаунту. Такая опция, как правило, доступна в разделе безопасности в настройках учетной записи. Это позволит обнаружить, если кто-то из посторонних входил в ваш аккаунт.

Трейдинг криптовалют лучше всего начинать с небольших сумм. По мнению экспертов, стоит вкладывать лишь то, что не ударит по вашему карману, если вы потеряете эти деньги. Новичкам вообще следует ориентироваться на минимальную сумму – 5-10$.