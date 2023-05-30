Где покупать криптовалюту в Украине и как не попасть на мошенников?

Сегодня доступно немало способов, чтобы покупать криптовалюту. Например, для этого активно используются криптобиржи, обменники, виртуальные кошельки, P2P-сервисы и пр. Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками, а также своеобразными рисками. Если вы не хотите потерять свои деньги, тогда стоит следовать простым правилам: перепроверяйте данные, не сотрудничайте с малоизвестными площадками, изучайте отзывы. Для начала рекомендуется проводить тестовые покупки на небольшие суммы.
Приобретать крипту через криптовалютную биржу – это один самых удобных и простых вариантов. Для этого можно воспользоваться украинской криптоплатформой WhiteBIT, которая сегодня признана одной из самых крупных площадок в Европе. На этом сервисе вы сможете торговать в удобное для вас время и при этом покупать как целую монету, так и часть от нее. На криптобирже можно осуществлять разноплановые транзакции с цифровыми валютами – торговать или обменивать. С помощью такого метода вы сможете быстро пополнить свой криптокошелек желаемыми криптоактивами. Дополнительно сервисы предлагают безопасное хранение крипты и возможность вывода на личные кошельки.
Учитывайте, что если вы хотите работать на известных и крупных ресурсах, то придется пройти процедуру подтверждения личности. Для этого нужно будет предоставить ваши личные данные. В основном с этой целью используется паспорт, ID-карта, фото и др. Без этого вы не сможете перейти к активной торговле. Но есть и плюс в этом: все сделки становятся максимально защищенными от мошеннической деятельности. При этом теряется вся анонимность. Биржи также обеспечивают безопасность пользовательских средств, располагая страховыми фондами и специальными инструментами. Последние защищают от хакерских атак и отмывания денег. Достоинства торговых платформ:
Но есть и характерные недостатки, которые важно учитывать:
Важно проверять сервис перед тем, как вы перейдете к операции пополнения счета на нем.
Весь процесс можно описать 4 шагами:
Криптоплатформы предпочтительны тем, что открывают доступ к широкому функционалу. Цифровые валюты можно применять не только для активных торгов, но также и для построения пассивного заработка на депозитных счетах. Это особенно актуально, если вы не планируете в ближайшее время тратить свои сбережения. Таким образом они будут работать на вас, а не просто лежать.
Классический способ покупки крипты – через создание заявки или ордера. В нем прописывается сумма, за которую трейдер готов купить или продать криптомонеты. Такого плана заявки попадают в книгу ордеров, где происходит поиск совпадений по суммам в автоматическом режиме. Если система находит нужный ордер на покупку, который получил совпадение с заявкой на продажу, то они исчезают из книги ордеров. Далее они отправляются в раздел закрытых сделок. Как результат – покупателю зачисляются криптовалюты, продавцу – деньги.
Бывают случаи, когда ордеры закрываются частично через несколько сделок. Такое может происходить, если отсутствуют совпадения в объеме по указанной стоимости. Плюс в том, что самим пользователям не нужно ничего делать. Обработка информации осуществляется автоматически системой.
Украинцам доступен большой выбор известных и крупных площадок, на которых можно заводить и выводить гривну. Национальная валюта может использоваться для пополнения криптокошелька и приобретения цифровых монет.
Сервис имеет более 2 млн. пользователей со всего мира и более 350 торговых пар. Доступен трейдинг без идентификации личности и с выводом до 2 BTC в сутки или другой крипты в эквиваленте. Предложены различные торговые инструменты. К примеру, маржинальная торговля – работа с заемными средствами, чтобы повысить возможную прибыль. Кроме того, можно воспользоваться криптодепозитом, а в скором времени и стейкингом. У WhiteBIT также есть свой собственный токен WBT, который открывает перед держателями ряд приятных привилегий.
Представлено более 350 криптовалют. После верификации можно выводить от 0,06 до 100 BTC. Биржа, известная во всем мире, реализовала разные инструменты для заработка и разноплановые виды торговли. Клиенты также могут воспользоваться P2P-платформой, на которой можно взаимодействовать с другими пользователями напрямую.
Приобрести криптоактивы можно двумя способами: через ввод денег на криптобиржу и торговлю или с помощью P2P. Помимо этого, можно рассмотреть криптодепозиты и трейдинг с маржой. Для новичков площадка предлагает обучающие материалы и инструкции по приобретению цифровых валют.
Еще один вариант, где покупать криптовалюту. Это украинский сервис, на котором более 500 тыс. пользователей. Связаться со службой поддержки можно в Viber и Telegram. Для начала вам нужно лишь зарегистрироваться и привязать карту к аккаунту. Как пассивный вид заработка можно воспользоваться реферальной программой. Вы будете получать до 75% от комиссий всех, кто регистрируется по вашей ссылке.
Этот метод можно охарактеризовать как наиболее простой и понятный для новичков. Но в сравнении с P2P он считается более дорогим. Обменный пункт самостоятельно устанавливает курс. В основном операции выполняются за счет переводов с карты на карту, по реквизитам в банк, оплаты наличными и пр. Например, вы переводите монеты, а в ответ получаете фиат на указанные реквизиты. При выборе ресурса обращайте внимание на возможные способы оплаты, лимиты, резервы обменника и отзывы.
Некоторые сервисы устанавливают обязательную верификацию, но может также быть достаточно лишь приложить фото банковской карты. Вы всегда можете ознакомиться с FAQ, где есть ответы на актуальные вопросы: условия, лимиты, требования по проверки личности, время поступление средств и др. Важно заранее изучить правила, которые позволят не потерять ваши средства. Советы для начинающих игроков крипторынка:
Если вас что-то смутило в посреднике, рекомендуется отказаться от сделки, чтобы не попасть на мошенников.
Ниже описан алгоритм, который поможет вам понять, как строится весь процесс:
Чтобы найти лучший обменный пункт, можно воспользоваться списком мониторингов. Это специальные ресурсы, которые выступают агрегаторами. На них представлены обменники, которые соответствуют определенным требованиям качества и репутации.
Это актуальное решение, если вы хотите продать криптоактивы и получить деньги на карту. Главный принцип P2P-платформ – все сделки заключаются между самими участниками. Это означает, что здесь нет места для центрального управляющего сервера. Сама площадка необходима для того, чтобы собрать предложения в одном месте и защитить клиентов и сами операции. Основные преимущества: децентрализация, равноправие участников, возможность выбора метода оплаты, низкие или вовсе отсутствующие комиссии. Но вместе с тем вы можете столкнуться с низкой ликвидностью, более долгим обменным процессом, ограниченными функциональными возможностями. Помимо этого, продавцы могут манипулировать курсом. Покупка криптовалюты происходит в несколько этапов:
Обратите внимание, что задействуется эскроу-счет или счет условного депонирования. Пока продавец находится в ожидании оплаты, криптовалюта пребывает в «замороженном состоянии» на этом счету. Если все идет по плану, то она разблокируется и перейдет покупателю. Но если оплата не была получена, то активы переходят обратно продавцу. Это позволяет обезопасить обе стороны.
P2P-платформа Bitcoin Global – это предложение от украинской криптобиржи WhiteBIT. Несмотря на это, сервис работает отдельно от своей материнской компании. Если вы хотите быстро попасть на этот ресурс, можно перейти на него с официального сайта биржи. С помощью подобной площадки можно обходить ограничения по лимитам на вывод. Также это отличное решение в связи с недавним запретом вывода денег на банковскую карту. Рассмотреть этот вариант стоит и тем, кто хочет снизить свои операционные расходы на комиссиях. Плюсы, которые предоставляет Bitcoin Global:
Важный момент – комиссии за вывод также нет, поскольку перевод осуществляется напрямую между пользователями. Комиссионный сбор может быть лишь со стороны банка.
Как происходит покупка криптоактивов с карты через кошелек за гривны:
Расчет стоимости происходит автоматически и строится на актуальных рыночных данных. Некоторые онлайн-кошельки производят обмен мгновенно, а есть такие, которым нужно время для обработки запроса. Лучше заранее уточнить ограничения, например, есть ли запрет на вывод для вашей страны. Это может произойти с вами, если вы работаете с централизованными сервисами. Плюсы способа: удобство, так как не нужно никуда переводить криптовалюту, и экономия, поскольку нет комиссий за ввод и вывод денег. Характерные минусы: в отдельных случаях предусмотрена верификация, нет более выгодного курса.
Удобно то, что после приобретения цифровые монеты сразу находятся в вашем кошельке, где могут продолжать надежно храниться до следующих операций. Существуют ресурсы, которые дополнительно предоставляют функционал для торговли криптоактивами и обмена на фиат. Еще один вариант для пользователей – возможность открыть вклады.
Криптотерминалы работают по аналогии с банкоматами, но при этом позволяют приобрести крипту за наличные. Пользователю требуется активировать устройство, ввести адрес для поступления криптомонет, внести деньги. После этого цифровые активы будут зачислены на ваш криптокошелек. В некоторых случаях для проверки может понадобиться скачать приложение или отсканировать QR-код. следуйте инструкциям, которые отображаются на экране криптотерминала. Недостаток такого подхода – большие комиссии (5% и более) и малое количество. Вы можете также рассмотреть и другие варианты для приобретения крипты:
Работа с посредниками предполагает существенные риски. Этот подход имеет схожесть с P2P-площадками, только здесь никто не отвечает за безопасность сделок. Обращаться к такому способу рекомендуется только тогда, когда вы знаете надежного посредника.
Для этого существуют специализированные кошельки. Позаботиться о его создании следует еще до того, как вы перейдете к покупке цифровых валют. Так вы получите адрес, на который можно зачислять крипту. Важно понимать, что онлайн-кошельки не хранят сами криптоактивы, а лишь сочетание криптографических ключей и историю транзакций. Вам предоставляется два ключа – публичный и приватный. Второй применяется для доступа к сбережениям и при подписании отправляемых транзакций. А вот публичный нужен для генерации адресов криптокошелька и расшифровки входящих транзакций.
Эксперты советуют выбирать аппаратные устройства, которые сегодня считаются самым надежным типом хранилища. Они предусматривают автономное от интернета хранение ключей, что гарантирует полную безопасность. Но если предполагается частое использование криптовалюты, то лучше рассмотреть программный тип – Blockchain, Exodus, Trustee Wallet, Guarda и пр. Большинство из них обеспечивает хорошую защиту и подходит для ежедневного пользования.
Криптоиндустрия привлекает не только трейдеров и инвесторов, но и мошенников, из-за чего всегда есть риск потери средств. Именно поэтому стоит взаимодействовать только с проверенными платформами, изучать предварительно отзывы и рейтинги. Вы можете посмотреть рейтинги по уровню кибербезопасности, к примеру, CER. На CoinMarketCap вы можете ознакомиться с рейтингом по объему торгов. Рекомендации специалистов, чтобы сделать приобретение крипты безопасной:
Трейдинг криптовалют лучше всего начинать с небольших сумм. По мнению экспертов, стоит вкладывать лишь то, что не ударит по вашему карману, если вы потеряете эти деньги. Новичкам вообще следует ориентироваться на минимальную сумму – 5-10$.