Генштаб Чехії: Війна між росією і НАТО цілком можлива

Ймовірність війни між росією та НАТО існує. Для запобігання такому сценарію важливі підготовка і стримування.
Про це сказав начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка, передають Novinky.
"Війна між росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою – вона можлива", – заявив він.
Ржехка вказав, що росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом.
"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу", – додав він.
Враховуючи досвід війни в Україні, необхідно зміцнити національну безпеку і якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.
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