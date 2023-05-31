Кроссовки для бега adidas: важная информация

Неважно, бегаете вы для того, чтобы опустошить голову и получить удовольствие, либо же активно готовитесь к марафону хорошие кроссовки для бега обеспечат вам правильную опору для всего тела, поспособствуют предотвращению травмы и сделают ходьбу на дистанции с любым расстоянием еще приятнее. Идеальная пара должна подойти с самого начала и преобразовать процесс в более плавный.

Вот несколько ключевых советов по принятию решений, которые помогут вам найти безупречный вариант, подходящий вам и помогающий чувствовать себя хорошо:

Решите, где вы планируете тренироваться. Вы занимаетесь в основном на стадионах и беговых дорожках? Или, может быть, ездите по грунтовым и гравийным дорогам? В адидас вы можете купить дорожную, зальную или беговую обувь.

Узнайте, нужна вам сильная или легкая амортизация. Вы хотите ощущать, что идете мягко с максимальной амортизацией, или чувствовать себя уверенно и стабильно? Амортизирующая толщина материала под подошвой, износостойкость поролона и высота платформы — это важные факторы, которые следует учитывать при покупке.

Нуждайтесь ли вы в дополнительном уровне поддержки? Большинство бегунов выбирают нейтральные кроссовки для бега, но в случае, когда стопа выворачивается наружу или внутрь, есть пара, которая может помочь. И самое главное, они должны с самого начала хорошо сидеть, без периода разнашивания.

Варианты для ходьбы по дороге предназначены для асфальта и лазания по плотным поверхностям с небольшими выбоинами. Легкие и гибкие, они нужны для стабилизации ступней на твердых и ровных полах. Наилучшим образом подойдут для занимающихся на тротуарах, дорожках. У них ровная и гладкая подошва.

Также возможны модели для местности с камнями, землей, корнями и другими препятствиями. Эти изделия имеют большие шипы для безупречного сцепления на неровных поверхностях. Иногда их укрепляют пластинами для защиты ног от камней или острых предметов. Они более жесткие для лучшей поддержки на пересеченной местности и неровностях.

Пронация — это способ предотвращения перекатывания стопы внутрь, когда она касается пола, а затем движется вперед. Насчитывается всего три типа, и вам точно понадобятся кроссовки для бега adidas с функциями, которые поддерживают необходимый уровень пронации. Бренд использует различные технологии, ограничивающие ненужные и опасные движения. Технология предназначена для того, чтобы сделать переход более плавным.

Удачных покупок!