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Україна та МВФ уклали угоду про перегляд програми співробітництва

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Україна та Міжнародний валютний фонд уклали угоду на рівні персоналу про перегляд 4-річної програми співробітництва.

Про це повідомила пресслужба МВФ.

Перегляд програми дозволить Україні отримати другий транш фіндопомоги у розмірі 900 млн доларів.

У прес-службі організації зазначили, що офіційне рішення про виділення коштів буде ухвалено на засіданні Радою виконавчих директорів МВФ.

«Всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники до кінця травня були дотримані, що підготувало ґрунт для виділення Радою близько 900 млн доларів США», – йдеться у заяві.

МВФ
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