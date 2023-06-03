Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Новини компаній

RSS

Rubicon Wallet. Легкое управление крптоактивами и фиатной валютой

112
Rubicon Wallet. Легкое управление крптоактивами и фиатной валютой

Rubicon Wallet. Легкое управление крптоактивами и фиатной валютой

Криптовалютная экосистема растет быстрыми темпами и пользователи в целях диверсификации своих портфелей часто хранят сразу несколько различных криптовалют. Использование отдельных кошельков для каждого цифрового актива может быть неудобным и занимает много места на устройства. Мультивалютный криптокошелек Rubicon Wallet полностью решает эту проблему и представляет удобный способ управления несколькими валютами в рамках одного приложения.

Как работает Rubicon Wallet?

Если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт пользования электронным кошельком, работа с Rubicon Wallet  не будет вызывать трудностей. При этом вы обязательно оцените возможности этого приложения и функции, которые делают управление цифровыми активами еще более простым и удобным. Rubicon Wallet также рассчитан и на пользователей без опыта, и сделав первые шаги, вы удивитесь насколько это просто.

Процесс регистрации кошелька максимально быстрый простой и занимает всего несколько минут:

  • Скачайте кошелек Rubicon Wallet.
  • Пройдите регистрацию или подключите существующий кошелек.
  • Можете начинать работу.

Для чего может использоваться кошелек Rubicon Wallet

Мгновенные переводы

Обмен

Вывод средств

Торговля

Хранение

Безопасность и конфиденциальность

Rubicon Wallet предлагает несколько способов усилить уровень безопасности хранения личных данных пользователей и их средств. Безопасность активов гарантирует:

  • Модернизированные алгоритмы шифрования.
  • Биометрическая аутентификация.
  • 6-ти значный пароль.

Наше приложение имеет еще одну отличительную особенность, которая состоит в том, что для просмотра данных транзакций используется браузер Safari, в то время как другие кошельки используют Google Chrome, Firefox или Opera. 

Мы выбрали браузер, разработанный компанией Apple, так как в контексте использования криптокошельков он имеет несколько весомых преимуществ. В его пользу говорят такие аспекты как регулярные обновления безопасности, блокировка трекеров и рекламы, защита от фишинга и многое другое. Все это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и защиты от кражи активов.

Дополнительные возможности кошелька Rubicon Wallet

Простое скачивание, удобный интерфейс, приятный визуал – все это только небольшой перечень причин, которые лежат в основе заслуженной популярности Rubicon Wallet. Приложением имеет еще больше особенностей, которые делают его лучшим из лучших:

  1. Индивидуальная настройка параметров. Rubicon Wallet предоставляет возможность пользователям осуществить ручную сортировку отображения цифровых монет, независимо от суммы денежных средств на балансе. 
  2. Отображение баланса в нужной валюте. Каждый пользователь может выбрать вариант, в котором будет отображаться сумма денег в кошельке. В настоящее время доступны следующие валюты: доллары США, евро, гривна и фунты стерлингов.
  3. Быстрое выполнение транзакций. Попадая при входе в приложение на вкладку Транзакции, пользователь может сразу выполнить нужное действие без лишних шагов.
  4. Сохранение истории транзакций на устройстве пользователя. Это позволяет легко отслеживать совершенные операции и просматривать их историю.

Управляйте легко своими криптовалютами с Rubicon Wallet 

Rubicon Wallet один из первых криптокошельков, который поставил в приоритет обеспечение защиты данных и максимального удобства для пользователя. Приложение разработано опытными профессионалами, что обеспечивает его стабильность и надежность в работе. Оно регулярно дополняется новыми функциями, что позволяет использовать его в полной мере и получать новые возможности для удобной работы с криптоактивами. 

 

Rubicon Wallet отзывы
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 июня 2023
Пятница, 2 июня 2023
Четверг, 1 июня 2023
Среда, 31 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023