Rubicon Wallet. Легкое управление крптоактивами и фиатной валютой

Криптовалютная экосистема растет быстрыми темпами и пользователи в целях диверсификации своих портфелей часто хранят сразу несколько различных криптовалют. Использование отдельных кошельков для каждого цифрового актива может быть неудобным и занимает много места на устройства. Мультивалютный криптокошелек Rubicon Wallet полностью решает эту проблему и представляет удобный способ управления несколькими валютами в рамках одного приложения.

Как работает Rubicon Wallet?

Если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт пользования электронным кошельком, работа с Rubicon Wallet не будет вызывать трудностей. При этом вы обязательно оцените возможности этого приложения и функции, которые делают управление цифровыми активами еще более простым и удобным. Rubicon Wallet также рассчитан и на пользователей без опыта, и сделав первые шаги, вы удивитесь насколько это просто.

Процесс регистрации кошелька максимально быстрый простой и занимает всего несколько минут:

Скачайте кошелек Rubicon Wallet.

Пройдите регистрацию или подключите существующий кошелек.

Можете начинать работу.

Для чего может использоваться кошелек Rubicon Wallet

Мгновенные переводы Обмен Вывод средств Торговля Хранение

Безопасность и конфиденциальность

Rubicon Wallet предлагает несколько способов усилить уровень безопасности хранения личных данных пользователей и их средств. Безопасность активов гарантирует:

Модернизированные алгоритмы шифрования.

Биометрическая аутентификация.

6-ти значный пароль.

Наше приложение имеет еще одну отличительную особенность, которая состоит в том, что для просмотра данных транзакций используется браузер Safari, в то время как другие кошельки используют Google Chrome, Firefox или Opera.

Мы выбрали браузер, разработанный компанией Apple, так как в контексте использования криптокошельков он имеет несколько весомых преимуществ. В его пользу говорят такие аспекты как регулярные обновления безопасности, блокировка трекеров и рекламы, защита от фишинга и многое другое. Все это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и защиты от кражи активов.

Дополнительные возможности кошелька Rubicon Wallet

Простое скачивание, удобный интерфейс, приятный визуал – все это только небольшой перечень причин, которые лежат в основе заслуженной популярности Rubicon Wallet. Приложением имеет еще больше особенностей, которые делают его лучшим из лучших:

Индивидуальная настройка параметров. Rubicon Wallet предоставляет возможность пользователям осуществить ручную сортировку отображения цифровых монет, независимо от суммы денежных средств на балансе. Отображение баланса в нужной валюте. Каждый пользователь может выбрать вариант, в котором будет отображаться сумма денег в кошельке. В настоящее время доступны следующие валюты: доллары США, евро, гривна и фунты стерлингов. Быстрое выполнение транзакций. Попадая при входе в приложение на вкладку Транзакции, пользователь может сразу выполнить нужное действие без лишних шагов. Сохранение истории транзакций на устройстве пользователя. Это позволяет легко отслеживать совершенные операции и просматривать их историю.

Управляйте легко своими криптовалютами с Rubicon Wallet

Rubicon Wallet один из первых криптокошельков, который поставил в приоритет обеспечение защиты данных и максимального удобства для пользователя. Приложение разработано опытными профессионалами, что обеспечивает его стабильность и надежность в работе. Оно регулярно дополняется новыми функциями, что позволяет использовать его в полной мере и получать новые возможности для удобной работы с криптоактивами.