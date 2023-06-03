Японський автовиробник будівельної та промислової техніки Komatsu зупиняє свій завод у росії та скорочує персонал.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Повідомляється, що на підприємстві компанії в Ярославлі також буде скорочено 300 осіб. Раніше на заводі випускалися екскаватори, навантажувачі та самоскиди.
Гендиректор російського представництва Хосоя Казуші повідомив, що підприємство продовжує виконувати зобов'язання перед співробітниками та партнерами, але японське підприємство зобов'язане дотримуватись прийнятих Японією санкцій та зупиняє роботу.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року компанія Komatsu призупинила постачання комплектуючих та виробництво на своєму виробничому дочірньому підприємстві в росії. При цьому як гуманітарна допомога постраждалим українцям Komatsu передала 1 млн євро організації підтримки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023