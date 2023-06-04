Марк Бжезінський: Вторгнення росії в Україну стало для путіна стратегічним провалом

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало для президента рф володимира путіна стратегічним провалом.
Таку думку висловив посол США в Польщі Марк Бжезінський, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це тільки підкреслює стратегічну невдачу рішення Путіна вторгнутися в Україну... Те, що ми спостерігаємо, – це повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в слабшу Україну. І ніяк, жодним чином війна Путіна в Україні не поліпшила життя і майбутнє російського народу", - заявив Бжезінський.
Відповідаючи на питання про те, чи ведуться які-небудь мирні переговори, Бжезінський сказав, що кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватися по шляху дипломатії. Однак Росія просувається шляхом агресії.
Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний мир охоплював повне відновлення України і її входження в західну інституційну орбіту. Крім того, на думку Бжезінського, більшість законодавців США, як і раніше, прихильні ідеї надання допомоги Україні та прояву солідарності з нею.
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