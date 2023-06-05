Гаврилов: Ми хотіли б почути план для досягнення членства України в НАТО в дуже короткий період часу

Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над росією і прагне отримати таку гарантію на саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це в інтерв’ю Politico в неділю заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно здійснити "з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом" на членство в Альянсі.
"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО й Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", – сказав Гаврилов.
Він визнав, що членство Києва в Альянсі неможливе, поки триває повномасштабна війна, "водночас ми маємо розуміти, що після нашої перемоги наш процес (вступу – ред.) до блоку буде дуже, дуже коротким".
Паралельно, додав заступник голови Міноборони, Україна вестиме переговори з НАТО про "систему гарантій безпеки" перехідний період до членства в Альянсі – зокрема зобов’язання країн НАТО допомогти Києву перемогти у війні, підтримку української економіки, а також підтримку санкцій та інших форм тиску на росію.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.
Відомо, що Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.
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