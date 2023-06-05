Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У Польщі суттєво збільшилась кількість українців з дітьми, - дослідження

53

Половина українців приїхали до Польщі з дітьми віком до 18 років через повномасштабне вторгнення. Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти.
Водночас 38% респондентів визнають, що діти вчаться одночасно у польських та українських школах. Ще 27% респондентів користуються лише українською системою освіти.

Про це йдеться в дослідженні Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, збільшилася вп’ятеро – з 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти, які живуть у цій країні (40%).

«Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл через можливість інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоб дитина мала можливість здобути українську освіту, а також не втрачала зв’язок з Україною та її освітніми процесами через плани повернутися на Батьківщину», – пояснила операційна директорка Фундації EWL Марія Кузенко.

У випадку з воєнними біженцями – цей розподіл дуже рівномірний. Українську та польську системи освіти вказали по 32% респондентів, обидві – 34%. У довоєнних мігрантів відчувається перевага польської системи освіти (32%) або поєднання польської та української систем. Лише 22% людей, які приїхали до Польщі до початку війни, заявляють, що їхні діти користуються виключно українською системою освіти.

Питання забезпечення догляду за дітьми з метою розширення можливостей працевлаштування та професійного розвитку батьків довоєнні мігранти з України оцінюють більш позитивно, ніж біженці (40% проти 38%).

Варто зауважити, що у випадку кожної з двох груп респондентів негативна оцінка цього діапазону є однаково високою. На думку авторів дослідження, це чіткий сигнал до дії, якщо польська економіка залежить від ефективної професійної активізації жінок.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року методом прямого F2F-інтерв’ю. Воно проводилось українською мовою на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців.

Анкета була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з урахуванням питань від Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

Польща
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 июня 2023
Воскресенье, 4 июня 2023
Суббота, 3 июня 2023
Пятница, 2 июня 2023
Четверг, 1 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023