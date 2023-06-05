Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ISW: міноборони рф не вирішило, як реагувати на рейди РДК і ЛСР

81

міноборони рф не координує свої дії з губернатором Бєлгородської області в'ячеславом гладковим і не вирішило, як реагувати на рейди Російського добровольчого корпусу (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Суперечливі повідомлення офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення гладкова відреагувати на РДК і ЛСР дають підстави припустити, що мо (міністерство оборони - ІФ-У) і гладков не координують своїх відповідей на рейди", - зазначають аналітики ISW.

У зведенні йдеться про переговори про обмін російськими військовополоненими на території Бєлгородської області.

"ЛСР і РДК надіслали гладкову відео, на якому нібито були показані бійці РДК і ЛСР із двома російськими військовополоненими, яких, за їхніми словами, вони захопили під Новою Таволжанкою. РДК і ЛСР вимагали, щоб гладков прибув до храму на Новій Таволжанці до 17:00 (за московським часом) для переговорів про звільнення військовополонених. гладков заявив, що готовий зустрітися з бійцями РДК і ЛСР на блокпосту Шебекіно для переговорів про обмін військовополоненими. Пізніше гладков, як повідомляється, відмовився зустрічатися з бійцями РДК і ЛСР, оскільки вважав, що російські військовополонені вже мертві. РДК і ЛСР випустили наступне відео, на якому вони показують себе з 12 російськими військовополоненими, критикуючи гладкова за відсутність мужності і заявляючи, що вони відправлять військовополонених в Україну", - зазначає ISW.

Також підкреслюється, що раніше російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди ополченців на територію рф, намагаючись заспокоїти зростаючу тривогу в російському суспільстві, а також підтримуючи інформаційні операції, спрямовані на те, щоб подати війну як екзистенціальну для росії.

Реакція росії здебільшого була зосереджена на інформаційному впливі, пише ISW, і немає жодних ознак того, що російське керівництво вирішило, як запобігати подальшим рейдам ополченців у прикордонні області росії. Також неясно, наголошується у зведенні, чи організовує російська влада відповідну евакуацію населення.

У матеріалі ISW посилається на бійця РДК, який заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно і що російські громадяни здебільшого втекли за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів у напівзанедбаному стані. Однак гладков стверджував, що 4 тис. жителів цього району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку із заходами з евакуації.

Водночас аналітики ISW не отримали підтвердження того, що дії РДК і ЛСР спонукали керівництво рф відволікти значні сили для припинення прикордонних вторгнень, перекинувши їх із лінії фронту.

ISW
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 июня 2023
Воскресенье, 4 июня 2023
Суббота, 3 июня 2023
Пятница, 2 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023