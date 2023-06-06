Окупанти збираються тушити пожежі на Кінбурнської косі пластиковими пляшками з водою, - ЗМІ

Заповідна Кінбурнська коса, яка понад рік перебуває під окупацією та обстрілами, зараз у зоні підвищеного ризику лісових пожеж. Якщо торік місцеві мешканці боролися з вогнем завдяки пожежній техніці, то зараз у них залишилися тільки лопати.
Фотографії пластикових пляшок з водою, які розставлені поблизу лісу, опублікували в соцмережах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
На наше прохання із місцевими жителями зв'язався головний редактор медіапроекту "Кирилівка.Укр" Євген Смельчаков.
"Інформація від тих, хто ще залишився. Окупанти забрали всю техніку, нічим гасити пожежі. Вони окопалися в лісі, щодня виповзають і грабують удома. Навіть гуманітарну допомогу для дітей вкрали із кухні, поки господарі спали", – розповідає він.
За словами місцевих жителів, окупанти покрали все: машини, причепи, спеціальну техніку, насоси, рукави. Але пожежна небезпека залишається високою. Крім погоди, природі загрожують постійні прильоти.
"Сьогодні місцеві мешканці виходять з того, що мають, та роблять пожежні "агрегати" з баклажок від води. Розставляють навколо села, втикають палицю з білим прапором та надписом "для пожара", бо дикі окупанти можуть і це поцупити. Кажуть, краще було би і лопати поряд залишити, але можна геть залишитися і без лопат", – пишуть на сторінці Kinburn.Life.
Торік півострів на межі Херсонської та Миколаївської областей потерпав від пожеж із квітня через постійні обстріли. Тоді мешканці сіл просили про допомогу у зборі грошей на паливо та запчастини для пожежної техніки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023