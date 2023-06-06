Бомба пішла до біса: Данілов закликав не боятися російської ядерної зброї

Україна не буде вести переговори з російським диктатором володимиром путіним, а буде звільняти повністю свої території від окупаційних військ. російська ядерна зброя "пішла до біса", Україна не прогинається перед цією загрозою. Про це в інтерв'ю виданню Corrire Della Serra заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що після 24 лютого 2022 року більшість світу зрозуміла, що росія не має другої за величиною армії на планеті, не є частиною громадянського суспільства та має президента, який наказує вбивати дітей, тому Україна переможе та передасть путіна до трибуналу.

"Люди бояться правильно називати речі і втрачають відчуття реальності. Ви називаєте його путін, але його ім'я сатана. Якщо хтось носить на шиї розп’яття, чи благословляє він диявола? Які божественні закони дозволяють вбивати дітей? Ми не хочемо російського фашизму, тому що ми засвоїли урок історії. Вам не потрібно штовхати чи штовхати нас. Вони повинні відступити і все. Це наш дім", - підкреслив Данілов.

За його словами, світ може зробити значно більше для ізоляції росії - блокування кожної транзакції та людини, та закликав не боятися російської ядерної зброї: "Бомба пішла до біса. Якби ми злякалися, це означало б, що захистити себе можуть лише країни, які мають ядерну зброю. Ви цього хочете? Ми ні, ми не прогинаємося", - сказав секретар РНБО.