Юрій Ірхін: Постійні обстріли мають негативний та деструктивний вплив на психіку людини

Постійні обстріли мають негативний та деструктивний вплив на психіку людини, який може викликати суттєві психологічні травми. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів експерт-психолог Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін.

“Це достатньо серйозна і суттєва психологічна травма, при чому для всіх – хто бачить, хто чує і хто очікує. Навіть саме очікування – приміром, минулої ночі не було нічого, але сон був тривожний і не тільки в мене. Я зараз проводжу опитування як хто пережив цю ніч, так от багато хто каже, що чекав коли ж почне бахкати. Тобто це психологічна травма”, - повідомив експерт.

З іншого боку, регулярні підйоми мобілізують психіку людини та включають у ній внутрішні механізми психологічного захисту.

“Набувається щось на кшталт імунітету – внутрішнього спротиву і захисту. Тобто тривога з’являється, але суттєвого впливу для психіки ця тривога не спричиняє у зв’язку з тим, що людина звикає. Але оце слово звичка – воно не доречне, в зв’язку з тим, що це механізм активного психологічного захисту, тобто вплив безпосередній, над інтенсивний та деструктивний”, - наголосив Юрій Ірхін.

Водночас людина може самостійно допомогти своїй психіці пережити цей тяжкий досвід.

“Порада номер один – мобілізуватися і бути готовим. Не забувати про те, що йде війна. Бути готовим до всього – до вибуху, до ракетного обстрілу.

По-друге, що не менш важливо і корисно - відволікатися та не жити у постійному негативі. Тобто треба розвантажувати наш мозок від цього. Не можна жити виключно у негативі, бо тоді ми загинемо не від ракет – ми самі себе зіжремо просто до перемоги.

Коли ж ви чуєте саме вночі, що бахкає і вам починає бути тривожно - це нормально, бо якщо не тривожно – це психологічне порушення.

Ми зараз в ситуації, коли ми тільки самі можемо собі допомогти, кожна окрема особа. Не треба панікувати, треба чітко усвідомлювати – це обстріл, не виключна вірогідність того що ця ракета потрапить прямо у вас, не можна таке виключати. Тому треба якимось чином поводити себе так: піти в укриття, або обрати безпечне місце у своєму помешканні та лягати спати, не дивитися у вікно, куди ж воно полетіло, а просто лягати спати. Можете почитати книжку, подивитися щось у ноутбуці, словом - відволіктися”, - резюмував експерт.