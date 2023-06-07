Данілов: російська влада захлинається від злоби, що не може вирішити питання військовим шляхом

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав речника президента країни-агресорки російської федерації дмитра пєскова "цим з вусами", який "волає і розповідає нісенітниці".
Так Данілов відповів на чергову брехню речника путіна. Висловився в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.
"Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають ніякого підтвердження", – заявив Данілов.
Каховська гідроелектростанція захоплена російськими терористами з березня минулого року, нагадав секретар РНБО.
"Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому про що волає ця людина, мені складно сказати. Але я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати. Якісь нісенітниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють по відношенню до нашої країни", – сказав Данілов.
Окупанти "зробили так звані закладки" торік у вересні-жовтні, розповів секретар.
"І саме зараз вони вирішили їх використати, щоб запобігти нашому контрнаступу, про який зі зрозумілих причин на сьогодні говорить увесь світ", – сказав Данілов.
"Єдине, про що ми можемо говорити, – ми до цього не маємо ніякого відношення, що б там на Кремлі не розповідали", – заявив.
Каховську ГЕС підірвали окупанти з 205-ї мотострілецької бригади російської армії, сказав Данілов.
"Саме вони знаходилися й контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня. Того часу, коли вони зробили цей підрив, цей терористичний акт по відношенню до не тільки нашої країни, а й до всесвіту", – заявив секретар РНБО.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023