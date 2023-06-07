UAnimals: Зоопарк в Новій Каховці повністю затоплено

Зоопарк "Казкова діброва" в окупованій Новій Каховці повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки. Про це повідомив рух із захисту прав тварин UAnimals, передає УНН.
«Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. Нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що людина (ім'я не називають з міркувань безпеки), з якою говорили UAnimals сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує".
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
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