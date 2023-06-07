Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

UAnimals: Зоопарк в Новій Каховці повністю затоплено

52

Зоопарк "Казкова діброва" в окупованій Новій Каховці повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки. Про це повідомив рух із захисту прав тварин UAnimals, передає УНН.

«Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. Нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що людина (ім'я не називають з міркувань безпеки), з якою говорили UAnimals сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує".

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

UAnimals
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 июня 2023
Вторник, 6 июня 2023
Понедельник, 5 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023