Данілов: підрив дамби Каховської ГЕС був здійснений вибухівкою, яка була закладена заздалегідь

Наказ підірвати Каховську ГЕС йшов безпосередньо з кремля, з кабінету російського диктатора володимира путіна. Напередодні підриву росіяни свідомо підняли рівень води на Каховській ГЕС для завдання більшої шкоди.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в етері "Радіо Свобода".

За даними секретаря РНБО, отриманими від розвідки, підрив дамби був здійснений росіянами о 02:50 вибухівкою, яка була закладена заздалегідь – у вересні-жовтні 2022 року.

"Решту деталей, я думаю, що дізнаємося згодом. Те, що це відбулося саме вчора, ще раз свідчить про те, що це задум російських військових і команда на цей терористичний акт видавалася безпосередньо з кремля, з кабінету путіна. На інших рівнях такі вказівки не даються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов'язаної з шойгу", – наголосив Данілов.

На питання журналіста, чому окупанти обрали саме ранок 6 червня для здійснення терористичного акту Данілов відповів: через очікування українського контрнаступу.

"Вони всі очікують наш контрнаступ, тут немає ніяких таємниць. Більш того, вони максимально підняли рівень (води – ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Вони накопичили свідомо, щоб якомога більше шкоди створити під час підриву", – пояснив він.

Данілов підкреслив, що росіяни здійснили підрив свідомо для розв'язання своїх військових питань, попри загрозу для життів десятків, сотень тисяч людей.

"Вчора був здійснений терористичний акт світового рівня… Наслідки того, терористичного акту, який вчора здійснила росія, навіть зараз ще досить складно буде оцінити – це величезні втрати для екосистеми. росіяни це зробили свідомо для того, щоб вирішувати військові питання. Вони вирішують питання знищенням критичної інфраструктури, від якої залежали життя десятків, сотень тисяч громадян нашої країни", – сказав Данілов.