Столтенберг: Альянс має обговорити гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має обговорити гарантії безпеки для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Столтенберг у середу заявив, що НАТО має обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після її війни з росією.
За його словами, коли повномасштабна війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки.
Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО - відповідно до статті 5 Вашингтонського договору - надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.
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