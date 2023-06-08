Столтенберг: Альянс має обговорити гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має обговорити гарантії безпеки для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Столтенберг у середу заявив, що НАТО має обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після її війни з росією.

За його словами, коли повномасштабна війна закінчиться, НАТО потребуватиме домовленостей, щоб гарантувати, що росія не просто передислокує свої сили для наступної атаки.

Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО - відповідно до статті 5 Вашингтонського договору - надаватиме повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам.