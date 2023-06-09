Серед країн, які не зовсім демократичні, йде змагання за посередництво у переговорному процесі між Україною та росією.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков.
«Ми вже бачимо чергу бажаючих нас примирити з рф. Вони вишиковуються в чергу, лідери різних країн. Переважно це країни, які не зовсім демократичні. Всім була сказана дуже проста річ: якщо ви говорите про медіацію чи фасилітацію, то правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника — це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін», – заявив він.
Коментуючи справжні цілі “мирного плану” Китаю, міністр підтвердив, що КНР та низка інших країн “дійсно хочуть суб’єктивізуватися і показати свою особливість”.
«Зараз іде змагання, хто може бути тим посередником. Але є один нюанс – вони всі поки що хочуть бути посередником на боці росії. І тому нам таке посередництво точно не підходить. Тому що у них немає справжнього незалежного медіаторства, і тому почекаємо. Будемо перемагати», – підсумував Олексій Резніков.
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