Politico: Трамп має намір брати участь у виборах президента США навіть якщо його буде засуджено

Колишній президент США Дональд Трамп має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році, навіть якщо його буде на той час засуджено судом. Про це він заявив Politico.
"Я ніколи не піду", – сказав Трамп.
Федеральна прокуратура США висунула проти колишнього президента звинувачення за 37 пунктами за епізодами, пов'язаними з неналежним поводженням із секретними матеріалами, відмовою повертати їх у розпорядження державних служб, спробами ввести в оману слідство та іншими.
Очікується, що Трамп 13 червня має здатися правосуддю до Маямі. Після цього йому оберуть запобіжний захід, а матеріали сторони обвинувачення будуть опубліковані. Дата початку судового процесу за цими звинуваченнями поки що не визначена.
На березень 2024 року намічено початок ще одного судового процесу проти Трампа, за яким його звинувачують у фальсифікації фінансової звітності.
Законодавство США не обмежує для тих, хто відбуває покарання, участь у виборах президента, якщо така заборона не буде прямо сформульована рішенням суду.
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