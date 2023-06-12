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Що таке протезування зубів?

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Що таке протезування зубів?

Відновити естетику посмішки та функціональність зубного ряду після втрати зубів здатна процедура під назвою “протезування”. Можливості сучасної стоматології дозволяють ефективно коригувати як повну, так і часткову адентію. Головне завдання — правильно обрати метод. Ми поспілкувалися з лікарями стоматології DentaDerm, та розкажемо вам корисну інформацію про протезування зубів. 

Особливості протезування зубів

Протезування зубів — це процес відновлення втрачених або пошкоджених одиниць за допомогою заміщення штучними конструкціями (протезами). Це може бути необхідно в разі втрати зуба внаслідок травми, карієсу, захворювання ясен або інших стоматологічних проблем. Протези виготовляють з різних матеріалів, а їх тип стоматологи підбирають індивідуально для кожного пацієнта.

Все різноманіття протезів можна розділити на 3 групи: знімні, незнімні, на присосках. Основні різновиди протезів:

  • Коронки — це штучне заміщення коронкової частини зуба. Така конструкція захищає від подальших ушкоджень та відновлює зовнішній вигляд зуба. Коронки можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як кераміка або метало-керамічні сплави. Вони мають високу міцність та естетичний зовнішній вигляд.
  • Мости — це протези, які використовується для заміщення відсутнього зуба або групи зубів. Міст складається зі штучних зубів, які кріпляться до сусідніх здорових зубів або імплантатів. Конструкція має природній вигляд та забезпечує відновлення функціональності зубного ряду.
  • Протези на імплантатах — це один з найбільш передових методів протезування зубів. Імплантати — це штучні корені, які встановлюються в кістку щелепи та фіксуються там. На імплантати можна закріпити одиничні зуби, мости або навіть повні протези.  

Метод протезування зубів обирається лікарем-стоматологом залежно від особливостей клінічної картини, побажань пацієнта тощо. Попередньо обов'язково проводиться ретельна діагностика. 

Переваги протезування зубів

Протезування зубів має безліч переваг для пацієнта. Зокрема, це:

 

  • Відновлення естетики: Завдяки протезуванню зубів ви зможете повернути природній вигляд своєму посмішці, що підвищить вашу самооцінку та впевненість.
  • Покращення жування. Втрата зубів може обмежити вашу здатність до ефективного жування їжі. Протези допоможуть вам повернути повну функціональність щелепи та забезпечать комфорт. 
  • Покращення вимови. Втрата зубів може впливати на вашу дикцію. Протези допоможуть впоратися з цією проблемою.

Однією з найважливіших переваг протезування зубів є відновлення психологічного комфорту. Протези повертають пацієнтам впевненість під час спілкування та цим самим допомагають покращити якість життя!

 

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