Що таке протезування зубів?

Відновити естетику посмішки та функціональність зубного ряду після втрати зубів здатна процедура під назвою “протезування”. Можливості сучасної стоматології дозволяють ефективно коригувати як повну, так і часткову адентію. Головне завдання — правильно обрати метод. Ми поспілкувалися з лікарями стоматології DentaDerm, та розкажемо вам корисну інформацію про протезування зубів.
Протезування зубів — це процес відновлення втрачених або пошкоджених одиниць за допомогою заміщення штучними конструкціями (протезами). Це може бути необхідно в разі втрати зуба внаслідок травми, карієсу, захворювання ясен або інших стоматологічних проблем. Протези виготовляють з різних матеріалів, а їх тип стоматологи підбирають індивідуально для кожного пацієнта.
Все різноманіття протезів можна розділити на 3 групи: знімні, незнімні, на присосках. Основні різновиди протезів:
Метод протезування зубів обирається лікарем-стоматологом залежно від особливостей клінічної картини, побажань пацієнта тощо. Попередньо обов'язково проводиться ретельна діагностика.
Протезування зубів має безліч переваг для пацієнта. Зокрема, це:
Однією з найважливіших переваг протезування зубів є відновлення психологічного комфорту. Протези повертають пацієнтам впевненість під час спілкування та цим самим допомагають покращити якість життя!