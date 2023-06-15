Столтенберг: протягом усієї війни українці досягають результатів, що перевершують очікування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив високий професіоналізм українських військових під час контрнаступу та заявив, що обійтися без втрат, зокрема й сучасного обладнання НАТО включно з танками, неможливо.
Про це він заявив 14 червня на пресконференції в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Столтенберга, під час засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО, міністр оборони України Олексій Резніков поінформує всіх про розвиток подій на полі бою.
"У нас буде апдейт від Резнікова, і генерали, які долучаться до засідання і які сидітимуть за одним столом, отримають однаковий апдейт, що допоможе спільному, кращому та глибшому розумінню ситуації на полі бою", - зазначив він.
Генсек НАТО додав, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, що станеться в наступні дні або тижні.
"Що нам відомо, то це те, що українці мають здобутки, нам відомо, що вони демонструють свій професіоналізм, прихильність, які вражають. Вони досягають результатів, що перевершують очікування, і вони роблять це протягом усієї війни", - заявив Столтенберг.
Раніше гесек НАТО зазначив, що наступ української армії на тимчасово окуповані росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023