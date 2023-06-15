Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Столтенберг: протягом усієї війни українці досягають результатів, що перевершують очікування

77

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив високий професіоналізм українських військових під час контрнаступу та заявив, що обійтися без втрат, зокрема й сучасного обладнання НАТО включно з танками, неможливо.

Про це він заявив 14 червня на пресконференції в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Столтенберга, під час засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО, міністр оборони України Олексій Резніков поінформує всіх про розвиток подій на полі бою.

"У нас буде апдейт від Резнікова, і генерали, які долучаться до засідання і які сидітимуть за одним столом, отримають однаковий апдейт, що допоможе спільному, кращому та глибшому розумінню ситуації на полі бою", - зазначив він.

Генсек НАТО додав, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, що станеться в наступні дні або тижні.

"Що нам відомо, то це те, що українці мають здобутки, нам відомо, що вони демонструють свій професіоналізм, прихильність, які вражають. Вони досягають результатів, що перевершують очікування, і вони роблять це протягом усієї війни", - заявив Столтенберг.

Раніше гесек НАТО зазначив, що наступ української армії на тимчасово окуповані росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху.

Столтенберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 июня 2023
Среда, 14 июня 2023
Вторник, 13 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023