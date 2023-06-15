ЄС оголосив про передавання Україні мобільних станцій для очищення води

Європейський Союз оголосив про передавання Україні трьох мобільних станцій для очищення води. Вони допоможуть подолати наслідки підриву греблі Каховської ГЕС російськими військами.
Про це повідомляє Європейська комісія 14 червня. Зазначається, що це відповідь на запит України про допомогу.
«Після руйнування греблі у Новій Каховці минулого тижня та у відповідь на запит української влади про допомогу, Євросоюз мобілізує стратегічні резерви. ЄС розгортає три мобільні станції для очищення води, щоб допомогти місцевій владі забезпечувати питною водою постраждалих», – йдеться у повідомленні.
В Єврокомісії стверджують, що кожна з мобільних станцій має можливість виробляти близько 120 тис. л чистої води за день. Це допоможе усунути одну з актуальних проблем Півдня України – доступ до питної води.
Загалом допомогу Україні для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС через Механізм цивільного захисту ЄС вже запропонували 16 країн. Серед них – Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія та Швеція.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023