Столтенберг: У Вільнюсі ухвалять пакет допомоги, який наблизить Україну до НАТО

НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні - це "наблизить Україну до Альянсу".

Таку думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt, оприлюдненому у неділю, пише УНН.

Столтенберг оголосив, що на саміті у Вільнюсі в липні НАТО ухвалить пакет допомоги, який "має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років". Політичні зв'язки також мають бути активізовані.

"Це наблизить Україну до НАТО", – сказав очільник Альянсу.

Нагадаємо, 16 червня Генсек НАТО Столтенберг оголосив, що в Альянсі працюють над багаторічним пакетом допомоги Україні із значним фінансуванням.