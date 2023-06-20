росіяни останнім часом суттєво змінили тактику використання боєприпасів. Спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім – комбіновані, із застосуванням крилатих і балістичних ракет. При цьому, на Shahed наші сили змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"росіяни останнім часом суттєво змінили тактику використання боєприпасів для своїх повітряних атак по Україні. Через це українські Сили протиповітряної оборони вимушені витрачати більше ракетного озброєння із своїх запасів для ефективного відбиття цієї навали. Йдеться про те, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони", – пояснив Снєгирьов.

росіяни не полишають ідеї виснажити нашу ППО, наголосив експерт.

"Бо спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім – комбіновані, із застосуванням крилатих і балістичних ракет. При цьому, на Shahed ми змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів. Враховуючи, що основу нашої ППО досі складають ще радянські системи С-300 і "БукМ1", то працювати змушені саме ними, хоча і є певний брак боєзапасу. До того ж, ворог використовує іранські дрони у нічний час, що зменшує ефективність використання мобільних груп для їхнього збиття. Не виключаю, що, крім радянської зброї, найімовірніше, в хід іде і західна зброя. А за нею росіяни полюють, оскільки використовують дрони-розвідники, які фіксують місця пуску наших ракет, які вони далі відпрацьовують атаками крилатих і аеробалістичних ракет. Тобто у росіян зараз ідея "фікс" — знищити "Patriot" та "NASAMS", які стали на чергування", – додав Снєгирьов.

Наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ, уточнив експерт.

"Для ворога важливо завдати репутаційного удару по американським системам ППО та довести ефективність своєї зброї. Судячи з усього, однією з головних цілей були комплекси ППО Patriot. російська окупаційна влада надалі не відмовиться від завдання масованих комплексних ракетних ударів по території України. Оскільки, на жаль, запаси ворога не закінчуються, і він має змогу у певній мірі їх відновлювати", – наголосив Снєгирьов.