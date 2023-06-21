Україна провела успішне випробування безпілотника на 1000 км

Україна успішно застосувала український безпілотник із дальністю ураження в тисячу кілометрів.

Про це повідомила прессекретар Державного концерну Укроборонпром Наталія Сад у Facebook.

Сад опублікувала в соцмережах фото з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком і директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", — йдеться у підписі до знімка.