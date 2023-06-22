Стало відомо, чому Греція та Угорщина підтримали 11 санкційний пакет Євросоюзу проти росії

Греція зняла заперечення проти 11-го санкційного пакету Євросоюзу проти росії, оскільки Україна скасувала санкції проти п'яти грецьких судноплавних компаній, а Угорщина відклала претензії до зручнішої ситуації. Про це повідомляє Reuters.
Для запровадження нового пакету санкцій потрібно було зняти заперечення Греції та Угорщини.
Греція була незадоволена включенням до списків санкцій України п'яти грецьких судноплавних компаній за продовження співпраці з росією.
Як стверджує агентство, Україна виключила ці п'ять компаній зі списку санкцій, що забезпечило підтримку Греції санкцій ЄС.
З дипломатичних джерел Reuters стало відомо, що Угорщина підтримала новий пакет санкції, попри те, що угорський OTP Bank залишився в українському списку, але заявила, що знову порушить це питання, коли Євросоюз почне обговорювати новий фінансовий транш для України з Європейського фонду миру.
За даними агентства, ще одним спірним питанням було запровадження санкцій щодо восьми компаній із Китаю, які, на думку ЄС, продавали рф товари подвійного призначення. Після "ряду контактів на високому рівні" між Єврокомісією та Китаєм, Пекін взяв на себе зобов'язання чинити тиск на ці компанії, щоб вони припинили співпрацю з росією, після чого п'ять компаній було виключено з проєкту списків санкцій.
Як стверджують дипломати, три китайські компанії, що залишилися в списках, зареєстровані в Гонконгу і, ймовірно, належать росіянам.
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