Подоляк: росія не здатна втримати Енергодар, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС

росія розглядає теракт на Запорізькій атомній електростанції для зупинки українського контрнаступу та створення санітарної сірої зони.
Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter, передають Українськi Новини.
"росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - написав він.
Подоляк зазначив, що нині росіяни додатково мінують ЗАЕС, включно з охолоджувальними басейнами.
"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки - анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.
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