Кравець: Набула чинності постанова щодо надання відстрочки чи звільнення громадян від призову

Набула чинності постанова Кабміну щодо надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу.

Так, зокрема йдеться про підстави для звільнення зі строкової служби призовників, які мають дітей віком до 18 років та виховують їх самостійно. Про деталі розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

"Що означає самостійно? Це не означає, що ви не перебуваєте в офіційному шлюбі. Це означає виключно те, що або дружина померла, або вона позбавлена батьківських прав", – вважає адвокат.

Також були визначені відповідні підстави для звільнення від призову на строкову службу призовників, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; які виховують дитину з важкими захворюваннями; які мають дружину з інвалідністю; які здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

"Зазначу, що це можливо, якщо відсутні інші особи, які можуть доглядати. Я вважаю, що це також неправильно. І питання строковиків, воно потребує просто негайного розв'язання", – наголосив Кравець.