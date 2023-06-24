Коордштаб: Офіційне підтвердження рф полону військовослужбовця не має безпосереднього впливу на процеси обміну

Офіційне підтвердження російською федерацією полону військовослужбовця не має безпосереднього впливу на процеси обміну.

Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

У Координаційному штабі відбулася зустріч із родинами бійців 15-го окремого Слов'янського полку (в/ч 3035) та 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (в/ч 3018).

З родичами полонених і зниклих безвісти нацгвардійців спілкувалися представники Коордштабу, Національної поліції України, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Головного управління Національної гвардії України.

За словами представника штабу, офіційне підтвердження рф полону військовослужбовця не має безпосереднього впливу на процеси обміну. Як показує досвід попередніх обмінів, з російського полону повертається значна кількість захисників, які не були підтверджені ворожою стороною.

«Повертаються і підтверджені, і непідтверджені, і ті, про кого взагалі не було жодної інформації. Від жодної людини Україна не відмовилась», - заявив він.

Представниця МКЧХ зауважила, що діяльність їхньої організації залежить від дозволів країни, в якій вони перебувають. Передати ліки чи гуманітарну допомогу можна так само лише з дозволу країни, яка утримує військовополонених.

«Як тільки ми відвідали військовополоненого, ми інформуємо про це родичів. Інформацію про місце утримання ми не розголошуємо», - зазначила вона.