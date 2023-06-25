Подоляк: пригожин майже обнулив путіна

Ватажок пвк "вагнер" євген пригожин показав, що монополії на насильство в рф більше немає, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"пригожин принизив путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає", - написав він у мікроблозі твіттер увечері в суботу.
Подоляк зазначив, що пригожин "майже обнулив путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до москви і раптом... здаєш назад".
"Тому що один специфічний посередник із сумнівною репутацією (лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, якого зазнала путінська еліта за останні 24 години, цей наказ неодмінно буде виконано...", - зазначив він.
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