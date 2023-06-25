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Какой купить кондиционер, чтоб меньше платить за электроэнергию?

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Какой купить кондиционер, чтоб меньше платить за электроэнергию?

Люди, которые принимают решение купить кондиционер для квартиры, обычно задумываются о том, что еще одна единица бытовой техники – это дополнительное потребление электроэнергии. Кондиционер купить хочется, ведь он обеспечит возможность поддерживать комфортную температуру воздуха, но предстоящее увеличение счетов за электроэнергию не радует. Можно ли как-то сократить ее потребление?

Как спрогнозировать энергопотребление кондиционера

Чем мощнее кондиционер, чем больше площадь, которую он может обслуживать, тем выше потребляемая мощность. Но отношение производительности по холоду/теплу к мощности, потребляемой в режиме охлаждения/обогрева у разных моделей различается. Специалисты путем серии измерений и расчетов вычисляют сезонные коэффициенты производительности по холоду/теплу, SEER и SCOP, которые приводятся в полных технических характеристиках кондиционера. Но люди, которые планируют купить кондиционер с установкой, редко горят желанием разбираться в этих цифрах, обычно они обращают внимание на класс энергоэффективности. Эта характеристика обозначается буквами латинского алфавита, чем ближе к началу алфавита, тем выше класс.

Большинство современных производителей предлагает купить кондиционер https://air-conditioner.ua/ класса А и выше (максимум А+++), но можно встретить в продаже модели классе В и даже С. Кондиционеры с более низкой энергоэффективностью отошли в прошлое. Более высокой энергоэффективностью отличаются кондиционеры инверторного типа, которые пользуются в Киеве и других городах Украины растущей популярностью.

Почему инверторный кондиционер экономичнее

Традиционные кондиционеры поддерживают нужную температуру путем периодических включений-выключений компрессора, при этом во включенном состоянии он постоянно работает на максимальных оборотах. А в моменты включений и сеть, и сам компрессор подвергаются высокой нагрузке, а энергопотребление достигает пиковых значений.

В инверторном кондиционере компрессор с момента включения до момента отключения питания непрерывно работает, но количество оборотов постоянно регулируется. Если нужно быстро достичь заданной температуры, компрессор работает на максимальных оборотах и потребляет больше энергии, когда температура достигнута и необходимо просто ее поддерживать, он переходит в энергосберегающий режим, работает на минимальных оборотах. Преимуществ множество:

  • плавная регулировка мощности позволяет сократить расход электроэнергии;
  • компрессор не так интенсивно изнашивается;
  • температура отклоняется от заданной максимум на полградуса;
  • уровень шума наружного блока, в котором установлен компрессор, ниже, и звук более монотонный, отсутствует резкий шум в момент запуска компрессора с нуля.

Некоторые производители комплектуют свои кондиционеры двухступенчатыми компрессорами, камера которых разделена на 2 отсека, в первом осуществляется предварительное сжатие фреона, во втором достигается рабочее давление. Усовершенствованная конструкция обеспечивает еще более рациональное энергопотребление, но на такой кондиционер цена выше за счет более сложного устройства.

Полезные советы

Независимо от типа кондиционера не занавешивайте его шторами и не открывайте без крайней необходимости окна и двери в помещении, где он работает. А прежде чем заказать кондиционер в интернет-магазине, позаботьтесь о качественной теплоизоляции квартиры, это поможет сократить затраты на кондиционирование.

купить кондиционер
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