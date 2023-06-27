Столтенберг: Швеція проведе зустріч з Туреччиною щодо вступу в НАТО

Швеція та Туреччина проведуть у Брюсселі зустріч високого рівня щодо можливого вступу до НАТО до липневого саміту альянсу у Вільнюсі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Радіо Свобода.
За його словами, у зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ, керівники розвідки та радники з національної безпеки.
«Мета полягає в тому, щоб досягти прогресу в завершенні вступу Швеції до НАТО», – сказав Столтенберг журналістам під час візиту до Вільнюса.
Саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.
Нагадаємо, що спеціальний парламентський комітет Швеції з питань оборони вважає, що росія може напасти на країну.
Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні, а Туреччина та Угорщина завадили вступу Стокгольма.
Союзники у НАТО закликають Анкару схвалити заявку Швеції вчасно до липневого саміту у Вільнюсі, заявляючи, що країна відповідає всім вимогам. Приєднання Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні – обидвох стратегічних воротах для росії.
Керівник Служби військової розвідки НАТО Томас Нільссон заявив, що росія докладає зусиль і вкладає ресурси в те, щоб перешкодити вступу Швеції до НАТО.
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