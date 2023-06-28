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Где найти источники для курсовой работы: гуманитарные и технические дисциплины

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Где найти источники для курсовой работы: гуманитарные и технические дисциплины

Более 50% времени исследователи или студенты тратят на поиск источников и их подготовку к написанию научных работ. Курсовые работы не являются в данном случае исключением. Они требуют очень серьезной организованности и ориентировки на результат. А значит, просмотр еще большего количества литературы и ознакомления с ней.

Студенту тяжелее – он только начинает свой путь к овладению знаниями специалиста. Поэтому у него главной задачей является не потребность в составлении текста инновационной разработки, нового научного открытия. А именно обучение работе с источниками и их применением. Но как упростить эту работу? Как сделать так, чтобы она не превращалась в обузу, а помогала написать действительно интересную работу, за которую можно получить хорошую оценку?

Так где искать эти источники. А главное, как с ними работать.

Помощь специалистов и экспертов

Если время и условия написания курсовой складываются так, что нужна посторонняя помощь, эксперты, привлеченные компанией "Курсовичок" помогут с этой задачей и справятся с ней без проблем.

Привлеченные сервисом специалисты смогут использовать, составить качественный и исчерпывающий список источников, сформируют за ним текст и выполнят другие задачи, необходимые для защиты курсовой. Для этого следует обратиться за помощью и соответственно компенсировать затраты времени специалистов. Прозрачная и понятная система оплаты и начисления за проделанную работу, бесплатные консультации и корректировки проделанной работы, а также договорные условия выполнения задач – все это предлагает сервис "Курсовичок".

Первые шаги для поиска и обработки информации для курсовой

Если тема курсовой работы определена, необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

  • ознакомиться с отобранной литературой, но поверхностно, бегло;
  • систематизировать полученную информацию и список литературы;
  • избрание произвольной очереди, по убеждению студента, работ по обработке и конспектированию или выписке тезисов;
  • выборочное или полное прочтение источника в зависимости от значения для темы курсовой и его релевантности;
  • работа с источниками и систематизация всех полученных знаний;
  • аналитическое осмысление и составление текста;
  • редактирование текста, создание справочного аппарата – библиографического списка, приложений, проверка цитирований на их соответствие;
  • завершение работы над курсовой.

Как и где искать нужную информацию в интернете

Если любому пользователю применение поисковик будет гарантировать поиск необходимой информации, то для ученых и авторов курсовых работ-студентов этот поиск является специфическим. Есть отдельные виды поисковых систем, которые предлагают релевантную научную и исследовательскую информацию. Среди самых популярных и релевантных поисковиков именно для науки следует указать:

  • Google Академия – глобальная система индексации и отображения по ссылке, научных публикаций http://scholar.google.com.ua/
  • Scirus – поисковая система среди научных публикаций https://www.sciencedirect.com/, включая страницу со свободным доступом к статьям, открытым для чтения без оплаты – https://www.sciencedirect.com/#open-access;
  • базе данных рефератов и цитат Scopus – https://www.scopus.com/home.uri.

Если необходимо писать разные по тематике курсовые, то пользование базами данных и ссылок на источники, может формироватся различными способами.

Например, в очень популярной базе данных Филадельфийского института Web of Science есть три направления:

  • Science Citation Index Expanded – тексты ученых по естественным наукам;
  • общественные науки индексируются в Social Sciences Citation Index ;
  • Arts and Humanities Citation Index – в гуманитаристике, искусствоведении.

Важно отметить, что если работать в научной библиотеке вуза, можно пользоваться бесплатным доступом ко всем платным ресурсам баз данных Scopus и Web of Science. Эти подключения осуществлялись за государственный счет, поэтому они открыты для студентов и ученых.

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