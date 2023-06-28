Где найти источники для курсовой работы: гуманитарные и технические дисциплины

Более 50% времени исследователи или студенты тратят на поиск источников и их подготовку к написанию научных работ. Курсовые работы не являются в данном случае исключением. Они требуют очень серьезной организованности и ориентировки на результат. А значит, просмотр еще большего количества литературы и ознакомления с ней.

Студенту тяжелее – он только начинает свой путь к овладению знаниями специалиста. Поэтому у него главной задачей является не потребность в составлении текста инновационной разработки, нового научного открытия. А именно обучение работе с источниками и их применением. Но как упростить эту работу? Как сделать так, чтобы она не превращалась в обузу, а помогала написать действительно интересную работу, за которую можно получить хорошую оценку?

Так где искать эти источники. А главное, как с ними работать.

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Первые шаги для поиска и обработки информации для курсовой

Если тема курсовой работы определена, необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

ознакомиться с отобранной литературой, но поверхностно, бегло;

систематизировать полученную информацию и список литературы;

избрание произвольной очереди, по убеждению студента, работ по обработке и конспектированию или выписке тезисов;

выборочное или полное прочтение источника в зависимости от значения для темы курсовой и его релевантности;

работа с источниками и систематизация всех полученных знаний;

аналитическое осмысление и составление текста;

редактирование текста, создание справочного аппарата – библиографического списка, приложений, проверка цитирований на их соответствие;

завершение работы над курсовой.

Как и где искать нужную информацию в интернете

Если любому пользователю применение поисковик будет гарантировать поиск необходимой информации, то для ученых и авторов курсовых работ-студентов этот поиск является специфическим. Есть отдельные виды поисковых систем, которые предлагают релевантную научную и исследовательскую информацию. Среди самых популярных и релевантных поисковиков именно для науки следует указать:

Google Академия – глобальная система индексации и отображения по ссылке, научных публикаций http://scholar.google.com.ua/

Scirus – поисковая система среди научных публикаций https://www.sciencedirect.com/, включая страницу со свободным доступом к статьям, открытым для чтения без оплаты – https://www.sciencedirect.com/#open-access;

базе данных рефератов и цитат Scopus – https://www.scopus.com/home.uri.

Если необходимо писать разные по тематике курсовые, то пользование базами данных и ссылок на источники, может формироватся различными способами.

Например, в очень популярной базе данных Филадельфийского института Web of Science есть три направления:

Science Citation Index Expanded – тексты ученых по естественным наукам;

общественные науки индексируются в Social Sciences Citation Index ;

Arts and Humanities Citation Index – в гуманитаристике, искусствоведении.

Важно отметить, что если работать в научной библиотеке вуза, можно пользоваться бесплатным доступом ко всем платным ресурсам баз данных Scopus и Web of Science. Эти подключения осуществлялись за государственный счет, поэтому они открыты для студентов и ученых.