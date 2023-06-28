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Орбан: Україна більше не є суверенною державою

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від підтримки Заходу, зокрема, волі США.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Орбан говорив про те, що виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. При цьому він, за його словами, знає, що керівництво України прагне звільнення усіх окупованих Росією територій.

"Але справді важливо те, що хочуть робити американці. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – сказав угорський прем’єр.

Орбан сказав, що віра у здатності України виграти війну є повним нерозумінням ситуації.

"Я думаю, що те, як українці борються на передовій, а ми підтримуємо їх фінансово, інформацією, інструментами, і вони можуть виграти війну проти Росії – це неправильне розуміння ситуації. Це неможливо… Я говорю про кінець війни, і проблема в тому, що в українців закінчаться солдати раніше, ніж у росіян, і це буде вирішальним чинником зрештою", – сказав Орбан.

Він запевнив, що не хоче здатися людиною, "яка не сподівається, що українці мають шанс вижити". "Але я стою на ґрунті реальності. А реальність така, що співпраця між Україною та Заходом провалилася", – вважає угорський прем’єр.

Орбан вважає, що єдиний спосіб врятувати українців – це почати переговори з росіянами, домовитися про архітектуру безпеки "і знайти місце для України в цій новій архітектурі безпеки".

Наприкінці інтерв'ю Орбан зазначив, що лише українцям ухвалювати рішення щодо війни, оскільки "це виключно справа українського народу". "Тому я б радив їм робити саме те, що для них найкраще. Але що для них найкраще, вони мають визначити самі. Ніхто інший не може цього визначити. Тому що вони є незалежною, гордою нацією і країною", – сказав Орбан.

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